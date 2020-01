Tuffo di Capodanno: da Bari a Brindisi in centinaia sfidano il mare per festeggiare il 2020

Da Bari a Brindisi c'è chi per salutare il nuovo anno sfida il mare con un tuffo nelle acque gelide: si sono svolte con successo le due manifestazioni pugliesi con centinaia di temerari.

A Bari si è ripetuto l'appunamento tradizionale, ormai giunto alla ventunesima edizione, della Marcialonga Nicolaiana, la passeggiata podistica ormai tradizionale che il 1° gennaio porta atleti e amatori dalla basilica di San Nicola ala spiaggia di Pane e Pomodoro, dopo una corsa sul lungomare.

L'evento è stato organizzato da Uisp Bari, Csi Bari, Liberty Bari, Big Eye, Cavalieri del mare, Associazione nazionale Bersaglieri, Unione veterani dello Sport, Società Runners Bari, Scuola Cani salvataggio nautico con il patrocinio dell'Assessorato allo Sport del Comune di Bari.

In 190 a Brindisi hanno sfidato il freddo per festeggiare con un bel bagno 'refrigerante' e ben augurante, il 2020.

Il tuffo di capodanno è stato organizzato dal gruppo “Summer Time – Animazione & Spettacolo” di Ilaria Lenzitti e Nico Lorusso, con la partecipazione di DealGroup Brindisi, il Patrocinio del Comune di Brindisi e la Collaborazione di “PuliamoIlMare” Brindisi rappresentato da Alessandro Barba, considerando la giornata ventosa che minacciava il regolare svolgimento della manifestazione.

Pienamente confermato il carattere internazionale dell’iniziativa con la presenza prima sugli scogli e poi nelle acque della Conca della coppia newyorkese formata da Danka Pinkosova e Michael Gebhard i primi due iscritti alla XI Edizione del tradizionale evento brindisino del primo giorno dell’anno, scaturita dal contatto con la Pagina Facebook “TuffoDiCapodannoBrindisi”. Presenza a stelle e strisce anche quella del texano Heath Melrose. Ai tre si è registrato l’arrivo sulla litoranea brindisina direttamente da Cracovia del 42enne polacco Remigius Pyszka.

Il “TUFFO DI CAPODANNO” inserito nel Cartellone Comunale degli eventi natalizi 2019 “Le Luci di Brindisi – La città a Natale 2019”, ormai un passaggio immancabile della tradizione brindisina; per il 4° anno consecutivo è stato trasmesso in diretta tv ed in esclusiva per il Digitale Terrestre dall’emittente Canale 85, in streaming su canale85.it e sulla loro pagina Facebook. I giornalisti Cristina Cavallo e Davide Cucinelli, affiancati dal collega Nico Lorusso, hanno scandito i tempi fino al momento del tuffo.

Record di iscrizioni e presenze quindi, per una iniziativa senza scopo di lucro e da sempre legata alla solidarietà, con il sostegno anche da parte di semplici simpatizzanti non tuffatori, cittadini generosi, negozianti e aziende aderenti alla causa per l’obiettivo solidale di questa edizione: raccogliere fondi da devolvere alla Fondazione ONLUS “Banco Farmaceutico”, ossia a tutti quei brindisini che non possono curarsi per ragioni economiche, permettendo quindi l’acquisto dei farmaci da donare agli enti assistenziali che si prendono cura dei bisognosi e per lo svolgimento di attività di ricerca sulla povertà sanitaria.

L’atteso appuntamento brindisino del primo giorno dell’anno ha visto il raduno dei partecipanti a partire dalle prime ore del mattino con l’arrivo degli ultimi iscritti che dai 166 della vigilia ha portato il numero finale dei tuffatori a 190. Puntuale alle 10.30, il momento religioso della benedizione delle acque ad opera di Don Giovanni Prete parroco della Sciaia che ha sede in Santa Maria del Casale. A partire dalle ore 11 il conto alla rovescia e il caratteristico momento del tuffo, aperto a tutti gli interessati e a quanti hanno voluto provare l’ebbrezza di un bagno in mare in pieno inverno ed il “Brindisi” finale come un augurio per il nuovo anno. A conclusione e come forma di ringraziamento a tutti i partecipanti ed al pubblico intervenuto, tra i presenti sono stati sorteggiati simpatici premi e gadgets offerti spontaneamente da negozianti e artigiani di Brindisi, sempre per raccogliere fondi per il “Banco Farmaceutico”.