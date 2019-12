Brindisi, furto nella Cattedrale: rubate le offerte di Natale dei fedeli

BRINDISI - Rubate dalla Cattedrale di Brindisi le offerte di Natale destinate alle famiglie in difficoltà: a dare notizia ai fedeli del furto shock è stato lo stesso parroco del Duomo Don Mimmo Roma, nel corso della Santa Messa di oggi. Non si sa a quanto ammonta la cifra rubata. Ciò che colpisce però è che si trattava delle offerte dei parrocchiani destinati a una nobile causa: dare aiuto a bambini, donne e uomini bisognosi nel periodo più atteso dell’anno, quello natalizio. I ladri hanno sottratto infatti il salvadanaio con i soldi destinati alla Casa di fraternità. Indagini in corso.