Ceglie Messapica, in cantina ha 18 kg di sigarette di contrabbando: arrestato

I carabinieri di Ceglie Messapica (Br) hanno arrestato un 36enne del luogo, Davide Nigro, per contrabbando di sigarette. L'uomo è stato perquisito e trovato in possesso di 90 stecche di sigarette, 18 chili in tutto, nascoste in cantina. Tutta la merce è stata sequestrata e lui sottoposto agli arresti domiciliari.