Aeroporto Brindisi, in arrivo nuovo de-icer. Dal 2020 voli per Kiev e Mosca

BRINDISI - Un nuovo mezzo «de-icer», per lo sghiacciamento degli aerei, è stato destinato allo scalo di Brindisi da Aeroporti di Puglia. La consegna è avvenuta questa mattina alla presenza del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del Presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti, dell’Assessore regionale ai Trasporti, Gianni Giannini, e del sindaco di Brindisi Riccardo Rossi.

Nel corso dell’incontro è stata annunciata anche la programmazione charter che nell’estate 2020 collegherà Mosca e Kiev con l’aeroporto del Salento. I voli, per un totale di 38 rotazioni, verranno operati ogni sabato dal 30 maggio a inizio ottobre. Il de-icer arriva all’aeroporto del Salento dopo che nel gennaio scorso c'erano state polemiche perchè grazie ad un video circolato sul web si era scoperto su un volo in partenza da Brindisi lo sghiacciamento veniva eseguito lanciando secchiate di acqua calda. Il caso era stato anche oggetto di una indagine amministrativa dell’Enac.

Nel suo intervento Emiliano ha dichiarato che «nell’ambito della rete aeroportuale pugliese, l’aeroporto di Brindisi gioca un ruolo fondamentale. «Lo dimostrano - ha detto - i dati in costante crescita del traffico passeggeri, specie per la componente internazionale, il numero delle compagnie che operano sullo scalo e l’attenzione con la quale il management di Aeroporti di Puglia lavora alla qualificazione delle infrastrutture e delle dotazioni aeroportuali. La consegna del De-icer e l’annuncio delle nuove catene su Mosca e Kiev confermano, in modo chiaro e netto, l’importanza di questo aeroporto per la nostra regione». «Per rispondere in modo efficace alla crescente domanda di trasporto aereo - ha aggiunto Emiliano - alla base delle politiche di sviluppo del mercato turistico della Puglia e del Salento in particolare, è indispensabile che l’aeroporto, inteso risorse umane, infrastrutture, dotazioni e procedure organizzative, funzioni in maniera impeccabile e dia la rappresentazione immediata di una regione moderna».