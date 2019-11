Bomba a Brindisi, piano evacuazione per 50mila persone: c'è anche il carcere

Si va definendo il piano di evacuazione che interesserà gran parte della città di Brindisi e che dovrà essere attuato per consentire la rimozione di un ordigno bellico del 1941 ritrovato il 2 novembre scorso durante i lavori di ampliamento di una multisala. A conclusione di un vertice operativo che si è tenuto in prefettura, è stato confermato che saranno 50mila le persone da evacuare al di fuori di una «zona rossa» che comprende quasi tutti i quartieri di Brindisi (tranne due), e all’interno del quale si trovano anche il carcere, una clinica privata e il Tribunale.

L’operazione hanno spiegato il prefetto, Umberto Guidato e il sindaco, Riccardo Rossi, sarà portata a termine in sei ore al massimo di domenica mattina. Ancora da stabilire la data (probabilmente a dicembre), mentre sarà la direttrice del carcere a decidere se e come evacuare la struttura. L’area delimitata è in un raggio di 1.657 metri dal punto in cui si trova la bomba. Tutti i cittadini dovranno lasciare le proprie casa e saranno allestiti punti di accoglienza nelle 16 scuole che si trovano al di fuori del perimetro. E’ stata prevista la vigilanza per evitare furti.

La bomba è lunga 106 centimetri e contiene circa 40 chili di tritolo. Ha una spoletta che se azionata potrebbe provocare deflagrazioni, ma gli esperti ritengono comunque che sia minimo il rischio di esplosione. Sarà trasportata fuori città e fatta brillare. Durante l’operazione è stata prevista anche l'interruzione del traffico aereo e ferroviario