Fasano, venduto all'asta per 10 mln «Relais del Cardinale»

E’ stato venduto all’asta per circa 10,3 milioni di euro il 'Relais del Cardinalè, situato a Pozzo Faceto di Fasano, nel Brindisino, struttura turistica nota tra le altre cose per avere ospitato le nozze dell’attore Michele Placido e per essere stato scelto da Raoul Bova come set per le riprese del suo film «Sei mai stata sulla luna?».

La vendita era stata affidata all’azienda It Auction con sede a Faenza, nel Ravennate: 28 i rilanci per assicurarsi il Relais.

La base d’asta era di 6,9 milioni di euro: la struttura è stata quindi aggiudicata a circa il 50% in più rispetto alla base d’asta. Si trattava dell’ottavo tentativo di vendita.

Inizialmente la perizia ordinata dal Tribunale aveva stimato il valore del Relais attorno ai 14 milioni di euro. Secondo Matteo Brucoli, responsabile immobiliare di It Auction, la vendita dimostra come «il ricettivo abbia dinamiche assai diverse rispetto al resto del mercato immobiliare. I volumi di compravendita sono in crescita così come - qui la differenza principale - i valori medi di acquisto».