Brindisi, lotta ai parcheggiatori abusivi: sanzioni e denunce

BRINDISI - Blitz di Polizia di Stato e Polizia Locale di Brindisi nelle zone dei parcheggi del centro commerciale “Le Colonne”, dell’ospedale Perrino, della Stazione Ferroviaria e di via del Mare, che ha portato alla denuncia di cinque cittadini extracomunitari poiché inosservanti della normativa sugli stranieri, uno dei quali anche per oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale. Uno di loro è stato accompagnato al CPR di Restinco in attesa di essere espulso. Sanzionati anche sei parcheggiatori abusivi.