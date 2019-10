Brindisi, pioggia nei corridoi del reparto di Urologia del Perrino

BRINDISI - Piove nel reparto di Urologia dell'ospedale Perrino: nel corridoio del reparto del nosocomio di Brindisi si sono verificate infiltrazioni di acqua, tamponate – in emergenza – con secchi e lenzuola. La pioggia sarebbe passata dai solai, il reparto infatti, si trova al decimo e ultimo piano del padiglione D.

Quello delle infiltrazioni, da quanto appreso, è un problema vecchio, già segnalato altre volte alla direzione sanitaria, ma evidentemente non si è fatto abbastanza per risolverlo. In passato si sono registrate perdite d'acqua anche in un ambulatorio situato sempre in quello stesso punto, al confine con il reparto di Pediatria.