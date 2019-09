S.Michele Salentino come Milano: la scuola regala borracce e diari ecologici

Ritorno a scuola senza plastica e, soprattutto, nel segno del rispetto per l’ambiente, per gli alunni e le alunne dell’Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII” di San Michele Salentino (Br), che riceveranno, gratuitamente, il diario ecologico, la borraccia di alluminio ed il bicchiere riutilizzabile, grazie al progetto avviato dall’Amministrazione Comunale, dalla Ditta Monteco SRL e dal Comando di Polizia Municipale per l’anno scolastico 2019/2020 che prevede, anche, la distribuzione di erogatori di acqua, già installati nei vari plessi.



“La scuola ha un ruolo educativo – dichiara il Sindaco Giovanni Allegrini – ma, anche, il luogo dove vengono discusse tematiche importanti come il rispetto dell’ambiente e si forma la coscienza civica dei bambini. Questa è un’occasione importante per sensibilizzare alla diminuzione della plastica usa e getta che tanti danni, purtroppo, sta procurando al nostro ecosistema”.



Il diario ecologico, in particolare, prodotto con carta riciclata, è stato improntato alla sensibilizzazione ambientale. Contiene, infatti, numerose schede con il panda Paffuto, amico del rifiuto, che aiuterà i piccoli cittadini del domani a comprendere meglio l’importanza della tutela del territorio. Sono inseriti, inoltre, le foto relative ai progetti attuati lo scorso anno scolastico dall’Amministrazione Comunale di concerto con la Ditta Monteco, giochi educativi e tutte le parti necessarie per la compilazione dell’orario scolastico, annotazioni giornaliere e libretto delle assenze. Un piccolo aiuto alle famiglie, non solo economico ma soprattutto etico, per elevare e sottolineare uno dei principi più importanti: l’amore e la tutela per la propria terra.

Sempre nell’ottica della tutela dell’ambiente, in tutti i plessi sono stati consegnati ed installati i boccioni di acqua che erogano sia acqua fredda che a temperatura ambiente, dotati di un kit di sanificazione che rendono l’acqua erogata, completamente, pura e lunedì saranno consegnati agli alunni i bicchieri richiudibili e le borracce in alluminio riutilizzabili e personalizzate con il logo del Comune.

“Siamo molto soddisfatti per aver portato avanti questi progetti – commenta l’Assessore all’Ambiente, Tiziana Barletta – perché dimostrano, fattivamente, come la nostra Amministrazione creda fortemente nel rispetto dell’ambiente. Piccoli ma significativi segni per sensibilizzare i più piccoli ad avere comportamenti rispettosi che però, poi, tutti, dobbiamo impegnarci ad assumere in maniera virtuosa, che si tratti della nostra casa o dei luoghi pubblici.”