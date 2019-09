Tuturano, pastore schiavizzato e pagato 1,50€ all’ora: arrestata coppia

BRINDISI - Un pastore 20enne originario del Gambia, ridotto in schiavitù, era costretto a lavorare e vivere all’interno di una masseria in condizioni disumane, dormire su un giaciglio, per una paga mensile di 650 euro, circa 1,5 euro all’ora per più di 13/14 ore al giorno, dalle 5 di mattina, senza riposo settimanale, ferie, diritti.

Due persone, un 51enne con a carico diverse vicende di natura penale anche di tipo associativo e la convivente, una donna 37enne titolare della masseria, entrambe della zona, sono state arrestate in flagranza di reato dai Carabinieri della task force anti-caporalato a Tuturano, in contrada San Paolo. Il gruppo di lavoro è stato costituito dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, in ossequio alle disposizioni del Comando legione Carabinieri Puglia, per il contrasto al fenomeno dell’intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento del lavoro, e opera unitamente ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brindisi. I reati contestati agli indagati sono l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, in concorso. Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato che il giovane africano, munito di permesso di soggiorno, rilasciato per motivi umanitari e scaduto nel maggio scorso, è stato impiegato in seno all’azienda zootecnica a decorrere dal maggio 2018 nella pulizia delle stalle, nella mungitura e nell’accudimento degli ovini, circa 400 capi, che conduceva quotidianamente al pascolo la mattina e il pomeriggio. Il pastore africano, appartenente alla schiera degli “invisibili”, è stato pertanto sfruttato a seguito del suo accertato stato di bisogno, vivendo in disumane e degradanti situazioni alloggiative nell’ambito della masseria