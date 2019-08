San Michele Salentino, rifiuti speciali in auto: confiscato il mezzo

I Carabinieri della stazione di San Michele Salentino, nell’ambito dei controlli in materia di gestione dei rifiuti non autorizzata, hanno denunciato a piede libero un 45enne residente ad Erchie e una 35enne residente in San Vito dei Normanni. La coppia è stata fermata nel mentre trasportava all’interno del bagagliaio della vettura rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, senza alcuna autorizzazione e il rispetto delle previste procedure.

Nello specifico, si tratta di filtri di olio e carburante esausti, 3 portiere di autovetture, una marmitta vetusta, pezzi di recinzione metallica, pezzi meccanici di autovetture, vario materiale ferroso. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca.