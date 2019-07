Mafia e droga: latitante Scu trovato nella casa al mare nel Brindisino

E’ durata 25 giorni la latitanza di Giuseppe Raffaele Brandi, di 64 anni, a capo di una famiglia ritenuta affiliata alla Sacra corona unita. Brandi si era sottratto alla cattura il 6 luglio scorso quando era diventata definitiva la condanna alla pena a 11 anni e 9 mesi di reclusione per associazione mafiosa, estorsione aggravata e altri reati. E’ stato rintracciato e arrestato da agenti della Squadra mobile di Brindisi in località Torre Santa Sabina, marina di Carovigno (Brindisi): stava riposando in veranda in una villetta al mare. E’ anche destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Brindisi l’11 luglio scorso per estorsione aggravata.