Colpo al mobilificio in pieno giorno nel Brindisino: arrestato 57enne latitante

I carabinieri di Francavilla Fontana (Br) hanno catturato questa mattina dopo 15 giorni di latitanza Mario Misuraca, un 57enne del luogo già condannato per reati associativi di tipo mafioso, e che si era sottratto all'arresto. L'uomo, infatti, è ritenuto uno degli autori della rapina avvenuta il 23 dicembre 2018 in un noto mobilificio della zona industriale di Francavilla, e che ha fruttato 25mila euro. Maggiori dettagli in una conferenza stampa in mattinata. L'altro autore della rapina, cognato di Misuraca, era stato arrestato qualche giorno fa.