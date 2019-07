Fasano, problemi con la movida: ristoratori contro il Comune

FASANO - Grande fermento a Palazzo di città. La nuova giunta comunale si è messa al lavoro (in attesa che anche il consiglio si insedi e si possa riprendere anche l’attività dell’aula). Nel frattempo, gli assessori alle Culture Ines Pierucci, allo Sviluppo economico Carla Palone e all’Ambiente Pietro Petruzzelli, con il sindaco, hanno incontrato una delegazione di ristoratori della città vecchia per concordare le attività dei prossimi mesi.

L’incontro - spiega una nota del Comune - «è stato anche utile per fare un punto sulla riorganizzazione di alcuni servizi, in particolare il conferimento e il ritiro dei rifiuti, partendo dal presupposto che i ristoratori e l’amministrazione concordano pienamente sulla necessità di proteggere Bari vecchia dagli incivili e dalle persone che continuano a sporcarla. Per questo è stato stabilito di aumentare il numero dei contenitori per i rifiuti in tutta la città vecchia e di avviare un’attività supplementare di raccolta rivolta agli esercenti negli orari serali».

Altro argomento in discussione, la disciplina che regolamenterà le future occupazioni di suolo pubblico di bar e ristoranti nelle aree sottoposte a vincolo dalla Soprintendenza. «In merito a gazebo e dehors, i ristoratori hanno manifestato preoccupazione circa la possibilità che la Soprintendenza metta in discussione le occupazioni nell'intera città vecchia e non solo nelle zone a ridosso dei principali monumenti». L’amministrazione dialogherà con la Soprintendenza nell’obiettivo di raggiungere un accordo che tenga conto del valore economico e sociale delle attività commerciali nella città vecchia nel rispetto della tutela delle aree storiche e di rilevanza culturale.

L’assessore Pierucci ha condiviso con i rappresentanti dei ristoratori il programma in via di definizione degli eventi culturali previsti nei prossimi mesi. L’idea è quella di dar vita a un tavolo permanente in cui confrontarsi sulla programmazione dei principali eventi tra estate, Natale e Maggio barese.