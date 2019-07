Brindisi, a folle velocità sulla statale con 15kg di droga nel portabagagli: arrestato

Un 27enne originario di Cerignola (Fg) è stato arrestato in flagrante dai carabinieri di Brindisi per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giovane, Luigi Direda, è stato tradito dalla sua condotta di guida particolarmente pericolosa nonostante la pioggia: infatti i militari avevano ricevuto parecchie telefonate di automobilisti preoccupati in quanto una Fiat Bravo di colore grigio scuro procedeva sulla SS379 (Egnazia - Torre Canne) a folle velocità e con manovre spericolate, rappresentando un pericolo per tutti. Pertanto i carabinieri l'hanno bloccato e nel corso della perquisizione Direda è apparso particolarmente nervoso: infatti nel portabagagli, all'interno del vano della ruota di scorta, hanno trovato un borsone da calcio con 15 involucri di hashish, per un peso complessivo di 15 chili. L'uomo si trova nel carcere di Brindisi.