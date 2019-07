«Battiti Live» a tutto rap stasera a Brindisi: sul palco Clementino, Tormento e J-Ax

BRINDISI - È in programma questa sera a Brindisi, dalle 21 in piazza Lenio Flacco, la seconda tappa del Radionorba Battiti Live. Sulla scaletta c’è come sempre il massimo riserbo, l’unico indizio fornito dal direttore artistico Alan Palmieri, che conduce lo spettacolo con Elisabetta Gregoraci, è che il viaggio di questa settimana partirà dall’hip hop e si chiuderà con il rap. Ci sarà ad esempio una rapper emergente, ma già considerata una fuoriclasse, autentico fenomeno musicale del 2019, Chadia Rodriguez. Sulla scena musicale rap già da tanti anni e con un curriculum farcito di successi un’altra rapper, Baby K. E poi ci saranno Clementino, Tormento e J-Ax.

A Brindisi ci sarà spazio per il Belcanto proposto dal tenore Alberto Urso, vincitore di «Amici». Dalla lirica al pop, con la coppia più chiacchierata dell’estate, Emma Muscat e Biondo. Un titolo francese, proprio come «C’est la vie», che è invece il singolo di Achille Lauro.

Rap, lirica, pop, rock e, naturalmente, dance, con Gabry Ponte e la sua discoteca italiana. Ci sarà da cantare e da ballare con Giusy Ferreri e Takagi & Ketra. Infine non mancherà la canzone d’autore con il giovane talento di Aiello, i Tiromancino, Anna Tatangelo e Luca Carboni, con “Prima di partire”. Su Federico Zampaglione, Carboni e Tatangelo c’è poco da dire, parlano le loro straordinarie carriere.