Paura a Torre Canne, dopo lite spara contro 2 passanti: arrestato

TORRE CANNE - Spara due colpi contro dei passanti: i carabinieri di Fasano arrestano un 25enne di Torre Canne per tentato omicidio, porto in luogo pubblico di arma clandestina, alterazione di armi, minaccia aggravata esplosioni pericolose, ricettazione e danneggiamento.

L’uomo dopo aver sfondato la sbarra che delimita l’accesso degli autoveicoli alla banchina del porto e a seguito di una furibonda lite, scaturita per futili motivi con due passanti (una guardia giurata e un operaio) furibondo si è allontanato alla guida di un’auto. Ha così raggiunto gli scogli della località balneare distanti circa 40 metri dal luogo del litigio, nascondendosi e da lì ha esploso due colpi di arma da fuoco ad altezza uomo, in direzione delle due persone con le quali aveva avuto la discussione e alla presenza dei Carabinieri che erano stati allertati ed erano appena sopraggiunti per sedare la discussione.

I colpi sono andati a vuoto, ma hanno creato comunque apprensione e panico tra le persone che affollavano a quell’ora la località balneare.

L’uomo, dopo aver sparato, si è dato alla fuga a piedi sulla scogliera dove è stato raggiunto e immobilizzato dai militari ed è stato trovato in possesso di una pistola marca “Beretta” cal. 7.65, con matricola abrasa resa pertanto arma clandestina, custodita in un borsello.

Dall’esame è risultato che la canna dell’arma è stata filettata, alterandola per l’installazione di un dispositivo artigianale con funzione di silenziatore. Sempre nel borsello, è stato rinvenuto il rispettivo caricatore.

Il successivo sopralluogo ha permesso di rinvenire a terra, sul luogo degli eventi, un’ogiva del medesimo calibro dell’arma, sottoposta a sequestro unitamente alla pistola. Dalla ricostruzione dell’intera vicenda e dalle fonti testimoniali presenti all’evento, è emerso che l’uomo, a seguito del diverbio avuto con i due passanti, si era allontanato per poi ritornare a bordo di una Fiat Panda, con la quale, ha danneggiato alcuni tavoli e sedie collocate nelle adiacenze di due locali pubblici dell’area, distruggendo anche la sbarra che delimita l’accesso delle auto alla banchina in concessione, mettendo pertanto a rischio anche l’incolumità delle persone che erano a passeggio lungo il tragitto. Il 25enne è stato arrestato e portato in carcere a Brindisi.