Fasano, sventato furto nel negozio «Acqua&Sapone»: ladri in fuga

FASANO - Tentano di rapinare nella notte il negozio "Acqua & Sapone" di Fasano: malfattori messi in fuga dai carabinieri. Quattro individui, incappucciati, stavano tentando di entrare nel negozio ma sono stati messi in fuga dall'arrivo di una volante impegnata nella vigilanza. Alla vista dei militari i 4 sono saliti a bordo di un'auto di grossa cilindrata, di colore scuro. Ne è scaturito un inseguimento per circa 10 km fino a che i ladri non sono riusciti a far perdere le loro tracce sulla S.S. 379, all'altezza della località “Torre Canne”.