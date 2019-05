«Signora, ha un cancro», ma c'è un errore. 35enne di Francavilla scrive in Procura

Per i medici di Francavilla Fontana ha una lesione al collo dell’utero, invece per i medici di Bari non c’è alcun problema. Sono stati mesi difficili, quelli passati, per una 35enne francavillese che lo scorso 9 febbraio ha effettuato un pap test presso un ambulatorio di Ginecologia: dopo più di un mese, l’hanno chiamata dall’ospedale per invitarla a recarsi con urgenza e di persona a ritirarne il risultato. Quando si è presentata nel reparto, le hanno comunicato, con una certa preoccupazione, la probabile formazione di un tumore maligno nel suo apparato genitale. Così, le hanno consigliato di sottoporsi ad altri approfondimenti.

La donna – sposata e con già un figlio – è precipitata nello sconforto e, confida, per un momento ha addirittura pensato di farla finita. Successivamente, si è rivolta al suo ginecologo di fiducia, che l’ha convinta a non dare nulla per scontato e, anzi, a fare ulteriori accertamenti ma altrove. Così, ha prenotato ed effettuato, lo scorso 2 aprile, una colposcopia (un esame più specifico che si effettua, in genere, proprio a seguito di un pap test anomalo) presso il Policlinico di Bari.

L’esito della colposcopia è stato negativo, così come negativo – lunedì 27 maggio – è risultato anche un successivo pap test effettuato, a definitiva conferma, sempre presso il nosocomio del capoluogo pugliese.

Dopo questa ottima notizia per lei e per i suoi cari, da una parte è sopraggiunto un comprensibile sollievo, ma dall’altra – a mente fredda – è montata la rabbia per tutto quel tempo vissuto in preda all’ansia e alla preoccupazione.

Di qui la decisione di rivolgersi a un legale per formalizzare un esposto alla Procura della Repubblica al fine di ravvisare eventuali profili di responsabilità e, nel caso, chiedere i danni a seguito dell’accaduto