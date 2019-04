Brindisi vola alla scoperta di Bristol: dal 3 luglio nuovo collegamento estivo

BRINDISI - EasyJet arricchisce la propria offerta dall’aeroporto di Brindisi connettendo l’aeroporto del Salento con Bristol. La nuova rotta sarà operata il mercoledì e la domenica dal 3 luglio fino al 29 settembre, portando a un totale di otto le destinazioni a disposizione dei passeggeri in partenza dall’aeroporto del Salento.

«Siamo particolarmente contenti di annunciare il nuovo volo da Brindisi per Bristol che consolida i rapporti con il vettore inglese e con il Regno Unito - dice Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia -. «Dopo le nuove rotte per Manchester e Nantes, che da questa estate completano la ricca offerta di collegamenti da Bari e Brindisi, il volo per Bristol rappresenta un chiaro segnale dell’attenzione di easyJet alle potenzialità della rete aeroportuale pugliese e di tutta l’area sud est del Paese».

«L'apertura del nuovo volo Brindisi-Bristol, è la conferma del grande potenziale del territorio salentino e di una domanda in crescita costante - commenta Lorenzo Lagorio, Country Manager easyJet Italia -. «In 11 anni di operazioni abbiamo trasportato - da e per Brindisi- oltre 2 milioni di passeggeri, un forte segnale che ci spinge a continuare ad investire sullo scalo pugliese - che rappresenta il punto di partenza ideale per i turisti diretti in Salento, soprattutto in estate».