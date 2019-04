Francavilla F.na, arrestato ambulante: droga e 1800 euro in casa

I carabinieri di Francavilla Fontana (Br) hanno arrestato un ambulante di 22 anni, Italo Gasbarro. In casa aveva complessivamente 20 dosi di hashish, e una dose di marijuana, per un totale di 90 grammi. Inoltre i militari gli hanno trovato 1795 euro in contanti nella tasca di un giubbotto, probabile provento del'attività di spaccio. Il materiale è stato sequestrato, compreso quello per il confezionamento, e il ragazzo è stato condotto in carcere.