Il miglior apprendista in Europa è un brindisino: lavora nell'Enel di Cerano

BRINDISI - Un giovane di Brindisi che lavora nella centrale Enel di Cerano ha ottenuto il riconoscimento di «Miglior apprendista in Europa» nell’ambito dell’"European alliance for apprenticeships awards 2018».

Si tratta di Domenico Calabrese, premiato a Vienna, durante la Vocational Educational Training Week, risultando vincitore in una rosa di altri 20 finalisti provenienti da diverse realtà industriali europee secondo criteri di valutazione relativi non solo alle qualità tecniche dei candidati, ma anche alla loro capacità di farsi portavoce dell’esperienza dell’apprendistato come elemento in grado di connettere il mondo della scuola con quello del lavoro.

Il riconoscimento gli è stato conferito da Marianne Thyssen, commissaria europea per il Lavoro e gli Affari sociali, che ha tra l’altro confermato la solidità e l’apprezzamento internazionale del modello Enel di apprendistato scuola-lavoro, per il quale il gruppo era stato insignito nel 2017 dell’Eafa award 2017 for large companies. Calabrese, ex studente dell’Itt Giorgi di Brindisi è stato infatti il «portabandiera» di oltre trecento ragazzi protagonisti di questa esperienza di proficua integrazione fra impresa e scuola. Il suo percorso in azienda è iniziato nel 2014.