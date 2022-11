BARLETTA - Hanno assaltato e rapinato un furgone portavalori dell'Ivri e poi si sono dati alla fuga, incendiando anche un furgone per non essere presi. Non erano scene da film, ma quanto successo questa mattina in via Canne a Barletta è stata triste realtà. Il commando composto da almeno 4 persone, ha agito con tempestività ed organizzazione, prima rubando il bottino che era destinato al vicino ufficio postale, e poi fuggendo con un piano ben preciso. Infatti, i malviventi hanno dato fuoco ad un furgone, lasciato in mezzo alla stessa via Canne (ad angolo con via regina Margherita), per evitare che le forze dell'ordine potessero raggiungerli. Tutto questo avvenuto davanti a tanta gente impaurita ed incredula, e con un traffico intenso che solitamente caratterizza la strada in questione. L'assalto, infatti, è avvenuto vicino ad un mercato rionale molto affollato, quello di piazza Di Vittorio, noto in città come largo San Nicola. La situazione è tornata alla normalità, solo dopo che i Vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Sul posto Carabinieri e Polizia, e anche il 118 per soccorrere le persone presenti nell'ufficio postale che hanno avuto malori.

