I volontari di Bisceglie sempre in prima linea

BISCEGLIE - Volontariato biscegliese in evidenza con diverse iniziative utili e bisognevoli di sostegno. Gli O.E.R. (Operatori Emergenza Radio), coordinati da Mino Rocco, stanno operando sin dai primi giorni nella zona del nubifragio verificatosi nelle Marche con l’intervento di 3 unità e con la nuovissima «torrefari», impiegata a nella città di Senigallia colpita dall’alluvione. Il gruppo O.E.R. di Bisceglie, in questo caso, è stato attivato dal Dipartimento della Protezione Civile di Roma.

Un servizio, dunque, riconosciuto a livello nazionale. L’A.N.T. (Associazione Nazionale Tumori) invece si sta adoperando nella raccolta fondi in collaborazione con la cooperativa sociale Uno Tra Noi, mediante la vendita del libro di poesie dialettali del poeta Demetrio Rigante intitolato «Pedote de parole du core». Sul fronte del Volontariato è sempre in moto la Caritas, in attività con la Sartoria sociale «Storie & stoffe» con i volontari che realizzano molteplici prodotti attraverso la locale Caritas, prodotti realizzati dai volontari della Sartoria presentati in varie mostre o nei mercatini di Natale. Il progetto «Storie & Stoffe» ha l’obiettivo di selezionare abiti e tessuti provenienti da donazioni pubbliche e da privati, creare nuovi oggetti con i tessuti di riciclo, promuovendo la cultura del riuso. Ed ecco allora che nascono borse, oggettistica varia (da borselli per penne e pennarelli a portacellulari, fiori, segnalibri e tanto altro), ma anche capi di abbigliamento che la creatività delle volontarie riesce ad elaborare, anche su richiesta. I proventi della vendita vengono utilizzati per l’acquisto di prodotti e farmaci, di cui scarseggia l’Emporio ecosolidale, per aiutare le persone in difficoltà economiche.

L’azienda Op Agritalia ha richiesto alla sartoria sociale della Caritas cittadina la realizzazione degli indumenti da lavoro da distribuire ai propri dipendenti. «Storie & stoffe» ha ripreso i contatti con le scuole biscegliesi per laboratori con realizzazione di cartoncini natalizi o di auguri per le feste ricorrenti e di oggetti che possono essere realizzati dai bambini delle scuole elementari con tessuti da riciclo e l’aiuto delle esperte volontarie. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere a Sergio tel. 335.6373728 e ad Antonella tel. 348.4776841.