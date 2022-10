Bisceglie celebra i suoi «sospiri»: il ricco e prelibato programma

È tutto pronto per la Notte più Sospirosa dell’anno, La Notte dei Sospiri, l’evento organizzato dall’Associazione delle Pasticcerie Storiche Biscegliesi e dedicato all’eccellenza e all’identità cittadina: il Sospiro di Bisceglie. Sarà l’unico giorno dell’anno dove si potranno gustare tutte le tipologie di Sospiri: dolci, salati e senza glutine in un unico, imperdibile appuntamento, l’8 ottobre 2022 in Piazza Castello a Bisceglie, dalle 18.30, per una serata all’insegna della bellezza e della bontà.



Tante le novità di quest’anno, in un programma ricco e prelibato. A partire dalla conversazione con il giornalista Vito Romaniello (19.30) che con il suo progetto “Fattore Campo” racconta i territori dove sono nati e cresciuti i campioni del nostro calcio. Proprio dalla città, Romaniello lancerà la seconda stagione dei podcast di “Italia Foodball Club” su La Gazzetta del Mezzogiorno. Si parlerà di Bisceglie e della dolce leggenda legata al Sospiro, dei ricordi di Renzo Ferrante che da Bisceglie è partito per arrivare in A e della coinvolgente storia personale di un sopravvissuto alla prima ondata del Covid.



Ma le sorprese non finiscono qui. A farcire di contenuti ed impreziosire la serata, gli alunni dei circoli didattici di Bisceglie che presenteranno i lavori svolti nel corso dell’anno a tema Sospiro. Per loro e tutti i piccoli invitati, uno spettacolo dell’artista di strada MonèMonè. Affiancati dai pasticceri, largo spazio anche agli studenti degli Istituti Alberghieri di Molfetta e Trani, che si cimenteranno nell’arte dolciaria. L’Associazione delle Pasticcerie Storiche Biscegliesi premierà scuole e sostenitori del Sospiro.



La serata proseguirà anche all’insegna della storia e della cultura: il Prof. Luigi Palmiotti racconterà la Storia del Sospiro; Nicola Gallo, in compagnia dell’Associazione “La Canigghie”, declamerà i versi in vernacolo della sua opera sul Sospiro; Nicola Ambrosino si esibirà con la sua speciale performance poetica dedicata al dolce biscegliese. Spazio anche alla musica. La band “Eravamo 4 amici al bar…” canterà in anteprima un brano da loro ideato ispirandosi al Fumetto “Io Sospiro”. E ovviamente, come sempre, gli organizzatori hanno riposto la consueta attenzione alla solidarietà. Il contributo raccolto sarà infatti devoluto per la ricerca e prevenzione in favore della LILT, sezione BAT.