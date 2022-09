Proteste per il caro-bollette: ad Andria si affina la strategia

ANDRIA - Si sono incontrati ieri mattina per fare il punto della situazione e programmare le prossime iniziative da mettere in campo, ma l’interrogativo che è emerso maggiormente è stato «perché altri imprenditori non partecipano?». Per questo motivo il comitato spontaneo andriese, nato per dire stop al caro bollette, ha deciso di guadagnare del tempo cercando di radunare nuovi partecipanti per le prossime iniziative.

Il 12 settembre scorso c’è stata la prima manifestazione di massa in piazza Catuma, con un coinvolgimento di imprenditori, esercenti, agricoltori e cittadini oltre ogni aspettativa. Il numero dei manifestanti, tuttavia, si è sensibilmente ridotto in occasione del corteo organizzato pochi giorni dopo, il 21 settembre. Circa 30 gli aderenti in quell’occasione che hanno camminato in strada dal Monumento ai Caduti sino a piazza Catuma. Risposte ancora non sono arrivate, fanno sapere dal comitato, motivo per il quale le iniziative proseguiranno ma servirà un ulteriore coinvolgimento. Oggi sono previsti incontri con rappresentanti di categoria come Confcommercio e Confartigianato, e poi ancora meeting privati con altri imprenditori (compresi titolari di brand andriesi importanti). «Stiamo facendo tutto il possibile per portare avanti la nostra battaglia sul caro bollette, ma così non ci siamo», ha fatto sapere Antonio Tragno, il primo titolare di bar che ha scelto di chiudere la saracinesca della sua attività a causa dei costi elevati in bolletta.

«Nei prossimi giorni incontreremo altri imprenditori. Sembra un problema che riguarda poche persone, ma così non è - ha sottolineato Tragno -. Abbiamo già parlato con altri cittadini e titolari in difficoltà, ma non basta affidare la protesta a poche persone che ci mettono la faccia. Bisogna partecipare in massa, altrimenti non saremo ascoltati. Qualcuno ha già subito le conseguenze di questa situazione, per altri quel momento è vicino. Dobbiamo essere uniti». Il prossimo appuntamento ufficiale del comitato sarà partecipare alla manifestazione regionale che si terrà a Bari sabato 1 ottobre in piazza Libertà. Quel giorno, a partire dalle 9.30, sarà presente anche una delegazione del comitato spontaneo andriese. Un giorno molto atteso perché vedrà la partecipazione di cittadini e imprenditori anche da altre province pugliesi come Lecce, Foggia e Brindisi. Obiettivo della protesta è portare il tema caro bollette sui tavoli del nuovo Governo che verrà e al primo posto. Il tempo scorre e il malcontento rischia di sfuggire di mano.