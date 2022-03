Trani, due studenti del liceo Vecchi in finale al Certamen Ciceronianum di Arpino

TRANI - Eccellenti notizie da Arpino per i “certaministi” del Liceo Scientifico Vecchi di Trani. Gli studenti Ignazio Cozzoli della classe 5^C e la studentessa Ilaria Camilla Merico della classe 5^ D hanno superato la prova preselettiva e sono stati ammessi alla fase finale della prestigiosa competizione internazionale, il “Certamen Ciceronianum Arpinas”, che si terrà in presenza ad Arpino, città natale di Cicerone, nei giorni 5-6-7 maggio. Il certamen è una competizione nella quela gareggiano i migliori studenti, che si sono distinti nelle traduzioni dal latino.

I due ragazzi tranesi accedono alla finale di Arpino perché hanno superato la prima fase selettiva, svoltasi lo scorso 26 febbraio, traducendo e commentando un brano tratto dall’ “Orator” di Cicerone, dopo aver seguito, insieme ad altri studenti aspiranti certaministi di tutta Italia e di diversi altri paesi d’Europa, un corso di formazione di alto livello, promosso dalla Fondazione Centro studi Umanistici “Marco Tullio Cicerone” sul contestualizzare, tradurre e commentare l’opera dell’Arpinate.

Dalla dirigente scolastica, Angela Tannoia, le congratulazioni ai vincitori per il formidabile risultato ottenuto, segno concreto dell’attenzione riservata dal Liceo Scientifico Vecchi ad una formazione a 360°. Non è un caso se la scuola sostiene fortemente la partecipazione degli studenti a gare e competizioni di matrice scientifica e umanistica in egual misura.