Puglia, Letta verso il commissariamento del Pd regionale dopo il caso Barletta

BARLETTA - Dopo le polemiche per l'indicazione di Santa Scommegna come candidata a sindaco del Pd di Barletta - passaggio non condiviso dal responsabile nazionale Enti locali Francesco Boccia e dal coordinatore della segreteria del partito Marco Meloni, ma favorito da Michele Emiliano - il segretario Enrico Letta si appresta a commissariare la Puglia. Il segretario uscente Marco Lacarra ha fatto un passo indietro dopo un colloqui con l'ex premier a Roma: indiscrezioni indicano proprio Boccia come neo responsabile regionale.

Lacarra ha spiegato la sua uscita di scena così: "Ho appena avuto un proficuo incontro con il Segretario Enrico Letta, che ringrazio, anzitutto, per la consueta disponibilità. In tale occasione ho dato la mia piena disponibilità a rimettere nelle sue mani il mio mandato di segretario regionale, sperando che un passo indietro sia utile a favorire un percorso chiaro verso la celebrazione dei congressi e affinché questi possano svolgersi in un clima di sano e sereno confronto e di ampia partecipazione".

Ad horas la nuova nomina che potrebbe avere effetti sulla querelle Barletta, dove il Pd non ha finora aggregato il centrosinistra tradizionale ma solo le civiche (vicine al capogruppo dem Filippo Caracciolo) che nella passata consigliatura avevano sostenuto l'attuale candidato sindaco di centrodestra Mino Cannito.

«Ringrazio il Segretario Letta per la fiducia che ha riposto in me in questi mesi - conclude Lacarra - e offro la mia totale disponibilità per continuare a lavorare, sempre al suo fianco, per un partito sempre più forte in Puglia e nel Paese».