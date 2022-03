«Le nostre scelte sulla linea Letta»

Senatrice Assuntela Messina, sottosegretario all’Innovazione per il Pd nel governo Draghi. Parte del centrosinistra la voleva candidato sindaco di Barletta. Come è andata?

«Il tavolo politico del centrosinistra della città ha individuato solo il nome di Santa Scommegna».

Il centrosinistra e il Pd hanno dunque un candidato su cui costruire la campagna elettorale.

«La Scommegna è una donna che ha saputo costruire un percorso personale, professionale e politico di grande autorevolezza e prestigio, contando esclusivamente sulle proprie capacità, sulla abnegazione per il lavoro e sulla forte determinazione nel voler dare un contributo concreto allo sviluppo sociale, economico e culturale della comunità barlettana, rivolgendo anche una particolare attenzione alle battaglie per le pari opportunità e per la valorizzazione della condizione femminile».

I dem puntano su una donna che ha svolto incarichi di rilievo nell’amministrazione pubblica.

«Da lungo tempo rappresenta un fermo punto di riferimento delle istituzioni locali e del Comune di Barletta, dove ha ricoperto ruoli di massima responsabilità in ambiti delicati dell’agire pubblico. Si è caratterizzata per irreprensibile integrità morale, alto senso delle istituzioni e l’incessante impegno civico per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni criminali, nato in difesa dei commercianti nella battaglia al racket e all’usura e portato avanti nelle sedi istituzionali».

La competenza dell’ex dirigente comunale sarà decisiva nell’attuale frangente storico nel quale i municipi spenderanno le risorse Ue del Pnrr?

«La sua disponibilità a candidarsi offre a Barletta l’occasione per rinsaldare quei rapporti politici e istituzionali di filiera. In particolare con il governo nazionale, presso il quale svolgo un impegno istituzionale che diventa sempre più necessario e indispensabile alla luce dei cambiamenti in atto determinati dall’impulso delle innovazioni tecnologiche, al pari del dialogo con la Regione».

La sua presenza nel governo Draghi…

«Mi piace sottolineare l’importante risultato raggiunto nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni, dove è stata ufficializzata l’individuazione della Puglia e della Lombardia come Regioni apripista dello sviluppo delle piattaforme verticali nazionali di Telemedicina. Riconoscimento del grande lavoro svolto dal presidente Emiliano, del mio personale impegno nel fitto lavoro di interlocuzione e dunque della piena fiducia che il Ministero della Transizione Digitale e il Ministero della Salute ripongono nella Puglia».

Sul caso Barletta, c’è anche una querelle con il Pd nazionale. Qualcosa da rimproverarsi?

«No. La linea politica del Pd di Barletta da sempre si è posta con convinzione nel solco della linea politica nazionale. In sintonia con la segreteria regionale si è lavorato nel rispetto delle procedure, con la giusta interpretazione e traduzione dei suoi valori di partecipazione e ascolto delle propria comunità».

Non c’è però ancora un «campo largo» a sostegno della Scommegna, secondo alcuni esponenti dem vicina al capogruppo regionale Filippo Caracciolo.

«La sua indipendenza - nel senso di non specifica appartenenza partitica - è garanzia di omogenea vicinanza nell’ambito dei rapporti con le forze politiche della coalizione progressista. Lavoriamo per il coinvolgimento del M5S, grazie al dialogo con la consigliera regionale Grazia Di Bari. Con la candidata Scommegna, il presidente Emiliano e le segreterie siamo a disposizione del segretario pugliese di Si Nico Bavaro per favorire un’intesa».

La linea nazionale del Pd…

«È assolutamente necessario, pertanto, consolidare il dialogo di coalizione con le forze di centrosinistra, tenendo nella giusta attenzione quanto esplicitato dal segretario Marco Lacarra che sottolinea il quotidiano lavoro con i coordinatori di Sinistra Italiana e del M5S. Con il segretario Enrico Letta e l’intera segreteria nazionale perseguiamo l’ottica costruttiva di un impegno comune, garantito dall’etica della responsabilità e dalle sentinelle dei valori».