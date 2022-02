Andria, la parete vandalizzata diventa un murales nella scuola Don Tonino Bello

ANDRIA - Una parete vandalizzata che diventa un murales. E' questo il messaggio di rinascita e di sfida alla illegalità, lanciato dalla scuola don Tonino Bello di Andria. Lo ha annunciato il sindaco della città federiciana, Giovanna Bruno, sulla propria pagina facebook.

"Ricordate la scuola don Tonino Bello, nel quartiere Camaggio, vandalizzata lo scorso 9 febbraio? - scrive la prima cittadina -. Questa parete deturpata diventerà un murales di bellezza, pregnante di significato per chi la osserverà e per l'ambiente che la ospiterà. È uno dei tanti input emersi nel corso del consiglio di circolo aperto, in cui alunni, famiglie, docenti, forze dell'ordine, chiesa, associazioni e istituzioni si sono confrontati e hanno proposto azioni di rilancio di un quartiere che da anni persegue la legalità e che getta semi di speranza nelle nuove generazioni".