Barletta, posto auto per disabili ... cartello fai da te

Barletta - Purtroppo è necessario anche questo. Insomma il rispetto per i diversamente abili non sempre è in cima ai pensieri di molti «generali dell'inciviltà».

Infatti capita che nella Città della Disfida, ma purtroppo non solo, vi è chi pur essendo titolare di pass per diversamente abili sia costretto a dover creare un cartello supplementare - rigorosamente in cartone - con tanto di "rimando" ai vigili urbani.

Ma è proprio necessario che si debba arrivare a questo? Giova, a tal proposito, la lettura e il rispetto di due Articoli della «Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».

Eccoli: «L’Ue riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità»; il 21 vieta «qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla disabilità».

E parcheggiare sul posto di un diversamente abili è anche una vera e propria discriminazione.