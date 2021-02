Trani, a fuoco portone del sindaco Bottaro: ieri l'ordinanza anti-stazionamento

«Se qualcuno pensa di intimorirmi si sbaglia di grosso»: con queste parole il primo cittadino di Trani, Amedeo Bottaro, ha pubblicato questa mattina sui suoi canali social la foto del suo portone di casa, bruciato durante la notte. Un atto vile, condannato dal popolo social, e compiuto all'indomani della pubblicazione dell'ordinanza sindacale con cui è stato imposto il divieto di stazionamento e di consumo di bevande dalle 18 alle 22, dal venerdì alla domenica, fino al prossimo 30 aprile, nella zona della movida. Indaga la polizia.

Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha sentito questa mattina telefonicamente Bottaro. “Ci vogliono davvero tanta forza e determinazione per affrontare da amministratore pubblico questi tempi - dichiara il presidente Emiliano - al sindaco Bottaro ho espresso la vicinanza mia e di tutta la Puglia per questo atto inqualificabile che si è verificato nella notte e che non può essere in alcun modo giustificato”.