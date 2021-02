Barletta, ripristinata viabilità in via Buonarroti: nessun intralcio più per i Vigili del fuoco

BARLETTA - Rimossa finalmente la parte iniziale del cordolo in cemento della pista ciclabile che, restringendo la carreggiata, di fatto creava difficoltà di accesso degli automezzi dei Vigili del Fuoco in via Michelangelo Buonarroti a Barletta.

La Fp Cgil Bat, tramite del coordinamento dei Vigili del Fuoco, già da tempo aveva denunciato la situazione di criticità: anche il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, l’ing. Domenico De Pinto, aveva messo al corrente il sindaco di Barletta, Cosimo Damiano Cannito. Da tale denuncia sono seguiti vari incontri e sopralluoghi congiunti con la parte tecnica del Comune per arrivare ad una soluzione. Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere regionale Ruggiero Mennea che, a sua volta, ha presentato istanza al Sindaco per un provvedimento d’urgenza che consentisse la piena operatività dei mezzi dei Vigili del Fuoco in quella strada.

Ed è così che, l’Amministrazione comunale in questi giorni ha provveduto alla rimozione della parte iniziale del cordolo in cemento della pista ciclabile, ristabilendo il normale accesso in via Buonarroti.

«Si tratta di un intervento necessario perché per evitare pesanti ricadute sul risultato di un intervento, il soccorso tecnico urgente dei Vigili del Fuoco deve garantire la massima celerità. Questo è dovuto a vari fattori come: la professionalità del personale, l’efficienza degli automezzi, il senso civico della popolazione, la collaborazione tra enti, i tempi di arrivo e la percorribilità delle strade nell’area urbana. Qualche volta se manca uno di questi fattori, si mette a rischi il buon esito dell’intervento. Per i Vigili del Fuoco i tempi di intervento sono un fattore importante», spiegano il vice coordinatore ed il coordinatore della Fp Cgil Vigili del Fuoco della Bat, Ruggiero Doronzo e Giuseppe Rizzi.

«Per fortuna, la responsabilità, la collaborazione, l’ascoltare, l’avere a cuore le problematiche del soccorso e della sicurezza da parte di una seria politica, portano sempre ottimi risultati», concludono.