Trinitapoli, a 66 anni muore maresciallo polizia locale: aveva il Covid

È deceduto nella notte per Covid il 66enne Pietro Tolentino, maresciallo maggiore della Polizia locale di Trinitapoli (Bat), responsabile del nucleo commercio e annona. Era ricoverato in terapia intensiva a Barletta dal giorno di Natale. È la dodicesima vittima del virus a Trinitapoli. Lo rende noto il Comune. "Ci lascia un collega preparato e sempre disponibile - sottolinea la comandante, Giuliana Veneziano - . Ha lavorato fino all’ultimo giorno con lo stesso entusiasmo del primo. Lascia un vuoto incolmabile nella Polizia locale trinitapolese». "Non ce l’ha fatta neppure a godere della meritata e ormai prossima pensione - commenta il sindaco, Emanuele Losapio - . A sua moglie Maddalena e alle figlie Maria Elena e Francesca giungano le sincere e sentite condoglianze di tutta la comunità di Trinitapoli».