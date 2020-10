Andria a Montegrosso tanti disagi, Bruno: «Stiamo lavorando»

ANDRIA - Subito una buona notizia: ad Andria stanno per arrivare 750 mila euro stanziati dal Governo centrale.

Andria risulta beneficiaria, infatti, di nuovi fondi previsti dal Governo Conte in favore dei comuni più colpiti dall’emergenza Covid-19: dopo i circa 6 miliardi già distribuiti nei mesi scorsi, saranno assegnati ulteriori 40 milioni per l’emergenza Covid e 500 milioni destinati alla spesa sociale ed al trasporto scolastico di comuni e Province. Di questi ultimi, facenti parte della prima rata dei fondi del Decreto legge Agosto, 250 milioni sono destinati ai comuni per le proprie esigenze aggiuntive in fatto di spesa sociale. I fondi stanziati per Andria fanno parte di questo capitolo.

Lo ha annunciato la sindaca Giovanna Bruno aggiungendo che nei prossimi giorni saranno subito al lavoro per mettere in campo le progettazioni utili a far sì che queste risorse vengano, effettivamente, spese.

il videomessaggio La sindaca, nel suo videomessaggio alla città, ha dichiarato di stare esaminando i problemi relativi alla frazione di Montegrosso, dopo essere stata da più parti sollecitata ad intervenire ed ad assumere decisioni immediate.

«Borgo di Montegrosso è per tutti noi fonte di ricchezza - ribadisce Giovanna Bruno – E’ la porta al Parco dell’Alta Murgia e può essere, certamente, rivalutato da un punto di vista turistico, ambientale, culturale, enogastronomico, agricolo. Condensa in sé tante caratteristiche belle e anche uniche per noi andriesi. Dalla comunità di Montegrosso sono state sollevate delle questioni, primo fra tutte il trasporto scolastico dei bambini che risiedono nel Borgo. E’ in programma venerdì un incontro con i dirigenti scolastici e i vertici dell’Asl per affrontare la questione delle misure anti Covid, gli ulteriori aspetti di applicazione del DPCM e si parlerà, anche, del trasporto scolastico. Voglio ricordare a tutti – spiega Bruno – che ogni anno il servizio è partito sempre ad ottobre: quest’anno l’anno scolastico è già partito in ritardo ed è partito con degli scaglionamenti di ingresso per i bambini.

L’ingresso scolastico deve contemperare anche queste esigenze: se i bambini di Montegrosso hanno delle fasce scolastiche differenti, a chi verranno affidati? Si sta cercando di mettere a punto questi aspetti per avere una linearità di comportamento che possa essere fruttuosa per gli studenti. Mi impegnerò affinché questo problema abbia una soluzione e spero di darvi, nei prossimi giorni, una notizia che vada in questa direzione».

Altra questione, la pericolosità del tratto di strada interessato dai lavori in corso: nei prossimi giorni Bruno ha assicurato che cercherà, insieme al Presidente della Provincia e altre figure, di individuare una soluzione.

gli altri disagi E se la sindaca Bruno assicura il suo impegno su tutte le problematiche del Borgo, non dimentica le altre questioni che riguardano l’intera città di Andria: l’inquinamento, la salute pubblica e la sua tutela.

Mostrando con un video le montagne di rifiuti lasciati a meno di 300 metri dall’isola ecologica, la sindaca assicura: «Non darò tregua agli incivili. Fioccheranno multe e sanzioni a tutti coloro che non rispetteranno l’ambiente».