Barletta, 37enne aveva in casa 150kg di fuochi pirotecnici ed esplosivo artigianale: arrestato

A Barletta la polizia ha arrestato un 37enne per detenzione illegale di ordigni esplosivi, di manifattura artigianale, e omessa denuncia di materie esplodenti. Dopo varie segnalazioni è stata perquisita una cantina, dove c'erano 3 cartoni con il materiale esplodente: in casa dell'uomo ce n'era dell'altro, in totale sono stati sequestrati 150kg di esplosivo. L'arrestato si trova in carcere a Foggia.