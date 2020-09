Di Maio ad Andria: «Grazie alla Puglia. Referendum, qi il 75% ha votato Sì»

ANDRIA - «Vorrei ringraziare con tutto il cuore Andria perché qui quasi l’80% ha votato Sì al referendum per il taglio dei parlamentari, il 78%. La Puglia il 75%. Volevo ringraziare i pugliesi e i cittadini di questa città per il contributo che hanno dato, perché hanno avviato un percorso».

Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, stamani ad Andria in vista del turno di ballottaggio, in un incontro in appoggio al candidato sindaco Michele Coratella (M5s).

Poi ha aggiunto: «Noi oggi siamo qui per parlare del Paese - ha aggiunto - per parlare con gli imprenditori che sono il motore della nostra economia, ma anche quelli che sono più in difficoltà, quindi teniamo la barra dritta sui problemi del Paese, discutiamo con rapidità ma ci sono delle esigenze fondamentali tra i cittadini italiani e io sono qui per parlare di quello».