Andria, il primo giorno del Questore Pellicone: «Sono pronto per questa sfida»

ANDRIA - «È una sfida importante che affronterò con grande impegno e determinazione con l'aiuto della squadra che mi supporterà in questo compito». Primo giorno nella Bat per il questore Roberto Pellicone, 57enne di Sondrio proveniente dall'esperienza a capo della Questura di Isernia e precedentemente vice questore di Crotone e Reggio Calabria. Sarà lui il primo a dirigere la Questura della sesta provincia, ubicata ad Andria. Non a caso, appena approdato in Puglia, ha subito fatto visita alla nuovissima struttura di via Indipendenza, che attende di essere ultimata dopo un iter burocratico lunghissimo e travagliato.

«Da ieri ho avuto l'incarico di coordinare sotto il profilo logistico e realizzativo tutte le attività che consentiranno la nascita della Questura della Bat – ha commentato il nuovo questore nel suo primo sopralluogo alla struttura di Andria -. Colgo l'occasione di ringraziare il capo della polizia, il prefetto Franco Gabrielli, per avermi dato questa opportunità. Questi primi giorni saranno molto utili per osservare il territorio e cercare di capire le dinamiche che interessano questa zona, in modo tale da proseguire al meglio il lavoro che per la polizia sta già svolgendo egregiamente col questore di Bari e tutti i colleghi dei commissariati che hanno competenza nella zona della nuova Questura. Sono molto felice, e non vedo l'ora di diventare presto operativo. Faremo in modo che in questo periodo, in concomitanza con il completamento della struttura, si possa già mettere a punto la macchina organizzativa in modo tale da farla partire nel più breve tempo possibile».

Sui tempi di consegna della struttura di Andria c'è ancora il più stretto riserbo, anche se i ben informati assicurano che la Questura sarà operativa entro la fine del 2020. «Sono appena arrivato – precisa Pellicone -. Cercherò di prendere cognizione della situazione e parlerò con tutti gli attori in stretta sinergia con il prefetto. E' intenzione e interesse di tutti, concludere i lavori quanto prima possibile. Fisicamente ancora non so dove opererò in questo periodo di transizione. Sicuramente troverò una collocazione che mi consenta di seguire tutta la situazione da vicino».

Dal Molise alla Bat, come passare da un territorio in cui regna la pace ad uno molto caldo ed estremamente vivace sul piano della criminalità. «Isernia era una zona meno effervescente – conclude Pellicone -. Forse la Bat è molto più vicina alla mia precedente esperienza maturata in Calabria. Spero che quel poco che ho imparato possa essere utile nel condividerlo con chi mi affiancherà in questo lavoro di squadra che svolgeremo insieme».