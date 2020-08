Paziente guarita, nuovamente positiva al Coronavirus: allarme ad Andria

ANDRIA - Dopo diversi tamponi negativi è arrivato quello positivo per un’anziana di 81 anni, ospitata in lungodegenza alla «Rsa Elleuno», la ex «San Raffaele» di Andria, proveniente, mesi addietro, presumibilmente dalla Rsa di Minervino.

È quanto si apprende con non poca preoccupazione sia per le condizioni della donna, sia perchè più volte la donna, prima positiva era risultata poi finalmente negativa ai vari tamponi. Il 30 luglio, però, sottoposta ad un test periodico, è risultata nuovamente positiva al Covid-19. Preoccupa infatti proprio la ripositivizzazione, finora praticamente esclusa in pazienti guariti.

Le autorità sanitarie hanno anche effettuato tamponi a tutto il personale presente nella rsa andriese e c’è attesa per i risultati dei test anche se, fanno sapere «il caso non desta particolare allarme poichè ben circoscritto già all’interno della struttura sanitaria andriese». La donna, intanto, è stata trasferita all’ospedale di Acquaviva delle Fonti.

Intanto oggi, lunedì 3 agosto alle 12,30 nella sala riunioni del PTA di Trani il presidente dalla Regione Emiliano parteciperà alla sottoscrizione dei contratti a tempo indeterminato degli stabilizzati Asl Bt, e alle 16 inaugurerà la nuova piazza davanti all’ex ospedale Umberto I di Barletta, riqualificata e riconsegnata alla città, alla presenza del direttore generale della Asl BT Alessandro Delle e dei vertici dell'area del personale Asl e dell'area tecnica.