Piero Pelù torna in Puglia per Battiti Live: immortalato ai piedi di Castel Del Monte

ANDRIA - Piero Pelù il rocker più amato d'Italia torna in Puglia. Il cantante in questi giorni è impegnato nell’organizzazione del prossimo Battiti Live che si terrà ad Ostuni. Eccolo immortalato ai piedi di Castel Del Monte per le prove dello show di Radionorba. Il cantante poi ha fatto tappa anche nella città di Trani.