Barletta, pomeriggio di allagamenti tra disagi e pericoli

BARLETTA - Chiunque avesse avuto un mezzo anfibio ieri pomeriggio a Barletta non avrebbe avuto alcuni tipo di problema.

Solo lui però. Tutti gli altri, e sono stati tanti, hanno dovuto fare i conti con disagi e pericoli. E l’incubo che si potesse spegnere l’automobile. Insomma l’acqua che è caduta dal cielo nel primo pomeriggio ha creato non pochi problemi agli automobilisti e non solo. Tutto questo per una pioggia di circa due ore.

I problemi si sono verificati in due luoghi distinti della città: in via Andria dove la arcinota situazione dello straripamento del canale Ciappetta Camaggi ha fatto in modo che la strada fosse temporaneamente chiusa e la nuovissima circostanza che si è creata in via Regina Margherita alla altezza di via Della Repubblica.

Proprio alla periferia nord della città, così come si evince bene dalla fotografia che pubblichiamo, il traffico è andato il tilt.

La macchine procedevano a passo d’uomo e si sono creati incolonnamenti. Doveroso chiedere alla Amministrazione comunale e a chi sta effettuando i lavori il perché di una simile situazione. Che cosa è successo? Sarà sempre così?

I bene informati fanno sapere che mancherebbe un regolare scolo delle acque. Insomma la criticità sarebbe insita nel mancato smaltimento delle acque piovane.

Sta di fatto che sarebbe opportuno porvi rimedio al più presto al fine di evitare che ad ogni pioggia di verifichi la medesima situazione. Non sarebbe un bel bigliettino da visita per la città.

«Non potevo credere ai miei occhi essendomi trovato con la mia auto nell’allagamento di via Regina Margherita - ha fatto sapere alla Gazzetta il nostro lettore Antonio -. Non è per nulla giusto che debbano accadere questi inconvenienti per gli automobilisti. Mi auguro che questo campanello di allarme possa essere utile per mettere in ordine la strada». Speriamo.