Barletta, operaio si schianta al suolo dopo volo di 3 metri: morto a 54 anni

BARLETTA - Tragedia a Barletta: tre metri di volo nel vuoto e per un operaio di 54 anni non c’è stato nulla da fare. È successo in via Peschiera nel quartiere Sette Frati del comune della Disfida. L’uomo era su una scala mobile quando ha perso l’equilibrio ed è caduto mentre stava montando della cartellonistica con le norme sul lavoro anti Covid sul cantiere di una palazzina.

Immediatamente sono giunti i soccorsi e i sanitari del 118 lo hanno trasportato al pronto soccorso di Barletta con lesioni multiple alla testa e alla colonna vertebrale. Per il 54enne non c’è stato nulla da fare ed è deceduto. I familiari hanno autorizzato l’espianto degli organi. Indaga la polizia del commissariato di Barletta su eventuali responsabilità dell’incidente. Il cantiere è stato chiuso per sicurezza. Disposta anche l’autopsia sul corpo dell’uomo per risalire alle cause del decesso.

IL CORDOGLIO DEI SINDACATI - «La tragedia di Barletta dimostra che in edilizia non bisogna mai abbassare la guardia: oltre ai rischi del contagio restano, purtroppo, i pericoli propri dell'attività edile. Oggi piangiamo un'altra vittima, tutta la Filca è vicina alla famiglia». Lo ha dichiarato il segretario generale della Filca-Cisl Puglia, Antonio Delle Noci, commentando l'incidente mortale di Barletta, costato la vita a un operaio di 54 anni intento a installare della cartellonistica. «L'edilizia resta uno dei settori più a rischio, e le cadute dall'alto sono la prima causa di morte. Questa ennesima tragedia sia un monito per tutti: bisogna intensificare i controlli, aumentare la formazione, introdurre nuovi strumenti, come la Patente a punti e il Durc per congruità, in modo da qualificare le imprese, premiare quelle virtuose, ridurre a zero il rischio di incidenti per i lavoratori», ha concluso Delle Noci.