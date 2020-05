Canosa, spari in pieno centro: gambizzato 43enne

CANOSA - Una vera e propria gambizzazione, quale probabile segnale di avvertimento. Questa è una delle chiavi di lettura alla «mattinata di fuoco» che ha caratterizzato la città di Canosa. Ieri, in peno centro cittadino in piazza della Repubblica, intorno alle 13, il 43enne Michele Labroca è stato raggiunto da un proiettile ad una gamba. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato subito soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno trasportato prima all’ospedale di Canosa e poi d’urgenza al nosocomio di Andria. Al «Bonomo» è stato sottoposto ad un intervento per l’estrazione della pallottola, che gli avrebbe causato anche una frattura. Non si conosce ancora il movente e chi ha materialmente sparato. Sul fattaccio indagano gli agenti del commissariato di polizia di Canosa.