Andria, bambina investita da auto finisce in ospedale

ANDRIA - Sfiorata la tragedia nel primo pomeriggio in viale Pietro Nenni. Una bambina di 10 anni è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Cosa sia successo è al vaglio della Polizia locale intervenuta per effettuare i rilievi dell'incidente. Ad investire la bambina è stata una Toyota Yaris la cui conducente si è subita fermata dopo l'investimento. La bambina è stata trasportata da un'ambulanza del 118 in codice giallo al pronto soccorso dove i sanitari hnno medicato una ferita al volto suturandola.