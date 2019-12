Stadio Pittulli di Barletta, aggiudicati lavori per 1,5 mln

BARLETTA - Sono stati aggiudicati alla società Terralavoro Costruzioni di Battipaglia (Salerno) i lavori di adeguamento funzionale dello stadio comunale 'Cosimo Puttillì di Barletta. Lo rende noto il Comune di Barletta. L'importo contrattuale è di oltre 1,5 milioni Iva esclusa (1.516.555,94 euro).

La procedura di gara era stata bandita il 2 dicembre scorso per conto del Comune dalla società Sport e Salute (già Coni Servizi), stazione appaltante, in base all’accordo sottoscritto in novembre fra Coni, 'Sport e Salute Spà e Comune di Barletta. I lavori dovranno essere eseguiti in 240 giorni dal verbale di consegna. L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica dei requisiti di gara.

«Questa era la migliore notizia che potessimo ricevere - commentano il sindaco Cosimo Cannito e l’assessore ai lavori pubblici, Gennaro Calabrese, che si dicono 'molto soddisfattì - i tempi sono stati rispettati e, espletate le verifiche di legge, i lavori potranno cominciare».