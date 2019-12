Bat, concorso funzionari ex Provincia: c'è l'ombra di una parentopoli

La graduatoria definitiva dovrebbe essere pubblicata giusto prima di Natale. E qualcuno, come è giusto, passerà le feste con in tasca un contratto nella ex Provincia Bat. Soldi della Regione, che finanziano l’assistenza agli studenti disabili delle scuole superiori, e che qui sono stati usati - in parte - anche per quattro assunzioni a tempo determinato.

Ai bandi pubblici, naturalmente, può partecipare chiunque. Ed a questo, in totale, sono arrivate 147 domande spalmate tra quattro profili, due da impiegato e due da funzionario.

