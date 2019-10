Bisceglie, va contromano e aggredisce i vigili: denunciato 57enne

BISCEGLIE - Andava contromano in una via del centro di Bisceglie e quando gli agenti della polizia locale lo hanno fermato per multarlo, sono stati aggrediti, insultati e minacciati dall’uomo alla guida dell’auto, un 57enne del posto che è stato denunciato per oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto ieri sera in via Piave.

I due agenti hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche del pronto soccorso, ma non hanno riportato gravi lesioni.

Tante sono le attestazioni di solidarietà giunte dal mondo politico ai due vigili, tra cui quella della senatrice del Movimento 5 Stelle, Bruna Piarulli; della deputata pentastellata Francesca Galizia; del parlamentare biscegliese Davide Galantino (deputato del gruppo misto); e ancora del coordinatore cittadino della Lega, Rocco Prete; del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Enzo Amendolagine. Tutti chiedono maggiore sicurezza per chi quotidianamente lavora a garantire quella dei cittadini.