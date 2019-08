Trani, camion tenta di evitare auto ferme per tamponamento, ma si ribalta

TRANI - Un camion di grandi dimensioni si è ribaltato sulla statale 16 all’altezza di Trani in direzione nord: coinvolte anche due auto. In tutto tre i feriti nell’impatto, che per fortuna non in gravi condizioni. Traffico in tilt.

Secondo i primi accertamenti il conducente del tir avrebbe perso il controllo del mezzo per evitare l’impatto con le due auto ferme sulla carreggiata,forse per un tamponamento.

Il mezzo si è più volte ribaltato finendo con la parte davanti sulla complanare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco, oltre che i sanitari del servizio 118. Il tratto tra l’uscita Trani nord, all’altezza del carcere, e Trani Boccadoro, è stato chiuso, il traffico deviato su altre arterie.