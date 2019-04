Controlli cc nelle piazze di spaccio a Barletta: 3 arresti

Continuano i controlli dei carabinieri nelle "piazze di spaccio" di Barletta: tre giovanissimi, di 20, 21 e 23 anni, sono stati arrestati, e i militari hanno sequestrato dieci grammi di cocaina e 224 di marijuana.

Il primo arresto è stato eseguito nei confronti di un ragazzo barlettano di 20 anni, fermato in via Rizzitelli. Dopo averlo perquisito perché si aggirava con fare sospetto, i carabinieri gli hanno trovato addosso 16 involucri in cellophane contenenti cocaina e 6 bustine di marijuana. Il giovane aveva con sé 440 euro in banconote di vario taglio, ritenute il provento dell’attività di spaccio. Si trova nel carcere di Trani.

Il secondo arresto è avvenuto in zona Patalini dove i Carabinieri hanno perquisito l’abitazione di un giovane già noto per precedenti specifici. I cani antidroga hanno trovato 210 grammi di marijuana, di cui buona parte già suddivisa in bustine. Anche il 23enne si trova nel carcere di Trani.

Il terzo arresto è stato quello di un 21enne, controllato in Via di Cuonzo. I militari avevano notato da diverso tempo un continuo andirivieni di giovani, perciò il ragazzo è stato bloccato per un controllo. Perquisito, i militari hanno trovato un ovetto in plastica con all’interno 7 dosi di cocaina, nonché 210 euro ritenuti provento dello spaccio. Il giovane è ai domiciliari.