Un libro per aiutare Chiara, dopo l'incidente in Erasmus

La solidarietà che trova casa, quella bella e accogliente, nella libreria. Anzi delle librerie. I libri come «strumento» di salvezza. La bontà che fa rima con i libri. Di qualsiasi genere. Questo è quello che sarà possibile far sbocciare a Barletta in questo fine settimana. Perché ? Presto scritto: offrire un aiuto concreto, attraverso l'acquisto di un libro, al fine di raccogliere fondi per «continuare a far vivere Chiara». Questa meravigliosa studentessa barlettana di soli 20 anni da alcune settimane lotta tra la vita e la morte a seguito di una terribile caduta durante il suo periodo di Erasmus in Spagna. Ora è rientrata in Italia ed è stata sottoposta a dei delicatissimi interventi. Grazie a Dio sono andati bene ma ora si dovrà intraprendere il lungo e costosissimo percorso della riabilitazione.



Questa tragica vicenda ha toccato il cuore di tantissimi barlettani. E anche la sensibilità e l’operatività delle responsabili delle tre librerie di Barletta – l’Einaudi, La Penna Blu e la Mondadori – che hanno dato vita alla meravigliosa iniziativa «Mi curo di Chiara – Un libro per Chiara». «La vicenda della nostra giovane concittadina ci ha toccato nel profondo», hanno fatto sapere. Poi, ispirate dai cuori e dai volti dei frequentatori delle librerie, hanno aggiunto: «Ogni giorno le nostre librerie sono frequentate e animate da studenti e lettori pieni di sogni e passioni: gli stessi di Chiara. E a tutti coloro che coltivano sogni, alimentano passioni e curano la propria anima attraverso i libri e la lettura ci rivolgiamo. A loro, a tutti i lettori, chiediamo di compiere con noi un piccolo gesto: domenica 18 novembre, acquistando un libro sarà automaticamente donato un contributo alle cure per Chiara. Lavoriamo insieme per un obiettivo concreto: la vita di una di noi. Un libro, per dire che “mi curo di Chiara”». Un appello da cogliere senza indugio. Da onorare con il piacere che solo la lettura offre. In questo caso unico: far tornare Chiara a sorridere sfogliando le pagine della vita.